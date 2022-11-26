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В России резко выросло количество предложений по продаже складов

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Число объявлений о продаже складов на территории России в ноябре 2022 года увеличилось на 24,4% относительно аналогичного периода 2021 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

При этом количество предложений по продаже коммерческой недвижимости, наоборот, сокращается. По данным «Авито Недвижимости», за год показатель по рынку сократился на 2,3%. Объявлений о продаже торговых помещений стало меньше на 6%, офисов — на 13,3%.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Константин Фомиченко подтвердил увеличение объема предложения на продажу складов. Он отметил, что на рынок вышли владельцы помещений, которых ранее не хотели продавать активы.

В то же время, как сообщили в IBC Real Estate, спрос на приобретение такого рода помещений снизился в 2022 году. Совокупный объем реализации складов в этом году упал в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, до 1,1 млн кв. м, что является минимальным показателем за последние 11 лет.

Во второй половине июня газета «Коммерсант», ссылаясь на прогноз в Commonwealth Partnership (CMWP), сообщила, что спрос на складскую недвижимость по итогам 2022 года может упасть в четыре раза, до минимальных за последние 13 лет показателей.

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