Стоимость аренды в Тбилиси в октябре выросла на 120% по сравнению с прошлым годом

Стоимость аренды в Тбилиси в октябре выросла на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает местный портал BPN.

Так, в октябре этого года арендная плата за 1 квадратный метр составила $11,2.

При этом купить недвижимость теперь можно на 34% дороже по сравнению с октябрем 2021 года. В текущем году в грузинской столице было заключено всего 4052 сделки на приобретение или аренду недвижимости.

Согласно данным «ТБС Капитал», чаще всего арендовали недвижимость в районах Чугурети (+ 78% заключенных сделок в год), Крцаниси (59%), Исани (58%).

Популярными для покупки недвижимости стали районы Мтацминда (+38%), Сабуртало (35%), Надзаладеви (23%).

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