Проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Новые награды курорта подтвердили его лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России в целом.

«Всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай Сбер активно развивает с 2019 года. Уже сегодня к услугам гостей — гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъемник для детей и новичков, байк-парк, 5 км пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая». В 2021 году на курорте появился Центр компетенций по управлению горными территориями. В нем проводят семинары для специалистов горнолыжных комплексов страны, тестируют снегоуплотнительные машины и снегогенераторы», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, «Манжерок» — это место с уникальной природой и энергетикой, где гости отдыхают и телом, и душой, причем не только зимой, но и летом.

«Мы системно развиваем курорт уже несколько лет, чтобы сделать его одним из главных туристических центров страны. Для этого мы создаем самую современную и комфортную инфраструктуру. Мы рады, что наши усилия высоко оценивают и эксперты, и посетители, которые отдали за нас свой голос в ходе премии «Горы России». Победа в этих номинациях говорит о правильности выбранного нами курса», — сказал он.

В свою очередь, генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин отметил, что в основе комплексного развития курорта лежат круглогодичность, фокус на целевую аудиторию, централизованное управление.

«Благодаря этому наш курорт имеет всю необходимую инфраструктуру и активно развивается. Сегодня в нашей команде порядка 500 сотрудников, а в ближайшее время она вырастет в полтора раза. Таким образом, курорт «Манжерок» станет самым крупным работодателем Республики Алтай. Уверен, уникальное сочетание современных технологий, комфорта и экологичности сделает «Манжерок» одним из самых привлекательных в России», — добавил он.

Национальная премия «Горы России» основана в 2022 году для развития горнолыжного туризма в стране и продвижения культуры активного отдыха в горах. Входит в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и помогает формировать единую платформу, где будут представлены все горнолыжные курорты и комплексы России.