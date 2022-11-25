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Премьер Молдавии Гаврилица допустила повышение цен на электричество в республике

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Natalia Gavrilia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В обозримом будущем рядовые граждане Молдавии могут столкнуться с повышением цен на электричество. Соответствующие запросы от местных энергокомпаний в настоящее время рассматривает Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), приводит слова премьер-министра страны Натальи Гаврилицы РИА Новости.

«Я видела запросы операторов о повышении тарифов на электроэнергию. Далеко не секрет, что с ноября ситуация на рынке электроэнергии ухудшилась», — заявила Гаврилица.

По ее словам, у республики есть несколько контрактов на поставки небольшого объема электроэнергии. Однако большую часть энергии республика закупает в соседней Румынии, что может в дальнейшем повлиять на ситуации с тарифами в стране.

«У нас есть несколько двусторонних контрактов на небольшие объемы, но большую часть закупаем на румынском рынке, где цены выше, чем по прежним контрактам», — заключила глава правительства.

21 ноября президент Молдавии Майя Санду спрогнозировала усугубление экономического и энергетического кризисов в стране. Уровень инфляции уже сейчас приближается к отметке 35%, а логистические цепочки поставок продукции нарушены. Все это приводит к ослаблению интересов зарубежных инвесторов.

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