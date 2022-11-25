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Премьер Украины Шмыгаль сообщил о введении запрета на экспорт дров

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ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании кабмина заявил о введении запрета на экспорт топливной древесины. Его слова приводит сайт правительства.

«Сегодня правительство принимает важное решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее на Украине», — сказал он.

По словам премьера, в данный момент древесина — это основной ресурс для отопления во многих районах страны. В первую очередь, как отметил Шмыгаль, это касается районов, которые расположены вблизи линии соприкосновения.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что ее страна выдержит грядущую зиму, несмотря на холод и отключения электроэнергии, и больше 90% опрошенных украинцев готовы терпеть такие условия еще два, три года.

Как рассказала супруга украинского лидера, на прошлой неделе на Украине закончилось социологическое исследование, в котором жителей страны спрашивали, сколько еще они могут терпеть такие условия жизни без света и тепла.

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