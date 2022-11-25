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Альфа-Банк выплатит 9 млн рублей лучшим российским студентам

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Пресс-служба Альфа банка

Альфа-Банк сообщил об открытии приема заявок на участие в проекте «Альфа-Шанс» — стипендиальной программе Альфа-Банка по поддержке талантливых студентов.

Каждый год 30 лучших российских студентов получают по 300 тыс. рублей на реализацию проектов.

Деньги можно потратить на все, что нужно для развития: оплатить стажировку, купить технику, реализовать собственный проект или отправиться в путешествие. А еще лауреаты программы смогут пройти обучение на базе корпоративного университета Альфа-Банка, принять участие в семинарах и тренингах по развитию soft skills.

«У нас много талантливых студентов, которые могут изменить мир. Мы выбираем лучших и помогаем им максимально реализовать свои способности, используя шанс быть услышанными», — отметил генеральный директор благотворительного фонда Альфа-Шанс Алексей Гиязов.

Победителей выбирает экспертное жюри. В прошлом году было рассмотрено 150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.  

Итоги конкурса будут подведены в марте 2023 года. Подать заявку может студент 3-4 курса любого российского вуза.

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