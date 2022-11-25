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«Ведомости»: Министерство труда предложило субсидировать зарплаты сотрудникам ОПК при переезде

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Pixabay

Сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) следует субсидировать зарплаты в случае их переезда из других регионов для дальнейшего трудоустройства. Размер компенсации должен составить 262 188 рублей на одного человека в год, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее предложение Министерства труда и социальной защиты России (Минтруда).

«Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262 188 руб. на одного человека в год», — говорится в материале.

При этом выплаты сотрудникам ОПК министерство предложило сделать ежеквартальными, разбив общую сумму компенсации на четыре части — по 65 547 рублей по факту отработанного времени. Эта мера должна способствовать «значительному сокращению риска злоупотребления со стороны граждан», следует из поправок в проект постановления правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

16 ноября заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Елена Мухтиярова допустила рост номинальной зарплаты в стране на 11,6% по итогам 2022 года. При этом данный показатель будет ниже инфляции.

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