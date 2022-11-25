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Центробанк спрогнозировал увеличение доли безналичных платежей до 78-80% в 2023 году

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Доля безналичных платежей в 2023 году на российском рынке вырастет до 78-80% в 2023 году. Для сравнения, по итогам текущего года этот показатель должен составить 76-78%, свидетельствуют уточненные ключевые показатели развития национальной платежной системы (НПС), опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

«По итогам 2023 года доля безналичных операций в розничной торговле должна составить 78–80%, тогда как ранее она ожидалась на уровне 75%. Напомним, что на конец сентября этот показатель составил уже 77,7%», — заявила первый заместитель председателя валютного регулятора Ольга Скоробогатова.

Кроме того, в ЦБ также допустили долю платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) в общем объеме розничных безналичных операций в следующем году на уровне 47-49%. Количество стран, в которых обеспечена возможность передачи информации по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), за этот промежуток времени увеличится до 18-ти. СПФС является российским аналогом Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

23 июня первый заместитель председателя Центрального банка России (ЦБ РФ) Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в торговом обороте в России достигла 75,5%. При этом она предположила, что этот показатель в скором времени может вырасти до 80%.

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