В ЕК заявили, что никогда не рассматривали введения запрета на импорт российского газа в ЕС

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что организация не работала и не работает над запретом импорта российского газа в Евросоюз, передает РИА Новости.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники. К 2030 году Европа планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

25 ноября стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России.

Как сообщал немецкий телеканал N-TV, уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за введенных против нее санкций привело лишь к росту доходов страны.