Atlantico: охваченный страхом Евросоюз на фоне энергокризиса попался в ловушку Азербайджана

Европейский союз (ЕС) попал в ловушку Азербайджана из-за поставок Россией газа через эту страну. Об этом пишет французское издание Atlantico.

Европа не просто не смогла «наказать» Россию — она ослабила саму себя. То есть благодаря Азербайджану, «надежному поставщику» со слов председателя Еврокомиссии, Москва с легкостью обходит санкции и поставляет свое топливо в Европу через эту страну, указали авторы публикации.

По данным издания, Европа попала в ловушку и находится в тупике. Он заключается в том, что эффект санкций против России нивелируется и отказ от российского топлива, по сути, не происходит. В этом случае Баку стал своего рода троянским конем для европейцев. Поэтому своими действиями Европа не только не усиливает эффект санкций, но и сама попадает в зависимость.

Авторы статьи посчитали, что европейским странам пора перестать ослаблять себя. Для этого необходимо в срочном порядке переосмыслить свою политическую стратегию.

21 ноября представители Минэкономики и МИД ФРГ заявили, что Германия стремится к независимости от поставок российского газа и фактически его не импортирует. Кроме того, в июле Брюссель заключил с Баку сделку, в рамках которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана к 2027 году должен вырасти вдвое.