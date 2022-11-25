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Postimees: план ЕС по введению предельных цен на нефть и газ провалился из-за разногласий

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Markus Schreiber/AP

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) в очередной раз не смогли договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России, что говорит о провале плана. Об этом пишет издание Postimees.

Министрам энергетики стран ЕС не удалось выработать единый документ и прийти к консенсусу по введению потолка цен на нефть и газ из РФ. В свою очередь можно говорить о крахе планов Европы, так как выработать единую стратегию сойтись во мнении почти ни у кого не получилось, отметили в публикации.

Там также указали, что одни страны сочли предлагаемый потолок цен на нефть в $65-70 за баррель слишком высоким, а другие – слишком низким. При этом некоторые европейские дипломаты указывают, что нет смысла созывать еще одну встречу, если нет никакого прогресса в вопросе потолка цен.

24 ноября агентство Reuters сообщало, что введение странами Запада предельных цен на нефть из России почти никак не повлияет на доходы страны в краткосрочной перспективе.

До этого немецкий телеканал N-TV сообщал, что уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за санкций привело лишь к росту ее доходов от их продажи. По словам автора материала, нужно трезво подходить к тому, как введенные санкции влияют на экономику России. Сейчас они не вредят российскому правительству, так как оно зарабатывает. То есть любые ограничения в поставках приводят только к росту цен на газ, уголь и нефть.

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