Иран впервые одобрил поставки птицеводческой продукции нескольким компаниям из России

Первые пять предприятий из России получили право поставок птицеводческой продукции в Иран. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«По результатам достигнутых в ходе переговоров договоренностей Иранская Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран под гарантии Россельхознадзора разрешила начать поставки продукции пяти российским птицеперерабатывающим предприятиям», — отметили в публикации.

В ведомстве добавили, что такая договоренность произошла благодаря визиту представителей Россельхознадзора в Иран. При этом ведомство и дальше будет работать, чтобы расширить этот перечень компаний.

В начале ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран. Новак отметил, что Россия и Иран договорились о расширении номенклатуры, а в ходе межправкомиссии «и в узком, и в широком составе» удалось обсудить очень много тем.

До этого Новак заявил, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август 2022 года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд. Новак также выразил уверенность, что товарооборот между странами в скором времени достигнет $4 млрд, поскольку показатель растет «рекордными темпами».