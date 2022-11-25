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МВД: два иностранца в Москве лишились $76 тысяч в попытке «выгодного» обмена валют

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Двое иностранцев лишились $76 тыс. в попытке «выгодного» обмена валют в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Двух иностранных граждан ограбили четверо аферистов — на встрече возле торгового центра на Ленинградском шоссе с «контрагентами» у иностранцев, угрожая огнестрельным оружием, отобрали $76 тыс. Иностранцы смогли сбежать из машины, в которой их ждали злоумышленники.

«Полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова», — рассказала Волк.

Ранее банковский специалист рассказала, как правильно поступить с фальшивыми банкнотами.

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что при обнаружении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк.

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