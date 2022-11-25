Lidovky: пиво из Чехии продолжает поступать в Россию несмотря на санкции

После начала спецоперации на Украине многие чешские пивовары отказались поставлять продукцию в Россию, однако в реальности поставки не прекратились. Об этом сообщает издание Lidovky.

По данным Чешского статистического института за третий квартал 2022 года, следует, что поставки пива из Чехии в Россию сократились на треть. При этом до начала спецоперации поставки в РФ рекордно выросли, затем стали ежемесячно падать, но к августу выросли до показателей прошлого года.

В публикации указали, что в период с января по сентябрь в Россию поступило 24,8 млн литров пива. В прошлом году за тот же период было поставлено 39 млн литров. Поэтому, согласно этим данным, поставки пива из Чехии в Россию продолжаются. Однако установить, кто поставляет пиво, не получается из-за того, что все заводы отрицают свою причастность к поставкам.

В статье добавили, что поставки в Россию сохраняются благодаря посредникам. Например, какая-нибудь чешская фирма, не имеющая с пивоварением ничего общего, закупает партию товара, после чего экспортирует ее в Россию.

11 октября директор компании Budweiser Budvar Петр Дворжак заявил, что чешский пивной бренд Budweiser собирается вернуться на российский рынок в среднесрочной перспективе ради защиты своего бренда. По его словам, в 2022 году поставки в Россию вряд ли получится восстановить. Он добавил, что в свое время Budweiser Budvar покинул американский рынок и потерял свой бренд. Поэтому повторение этой истории допустить нельзя.