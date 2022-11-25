Глава издательства «Эскмо-АСТ» рассказал, что в России вновь стал популярен самиздат

Глава издательской группы «Эскмо-АСТ» Олег Новиков рассказал, что в России вновь выросла популярность самиздата, сообщает телеканал »РБК».

Новиков приводит данные о том, что от 10% до 15% книжного рынка в России сейчас занимает самиздат — а это около 250 млн. экземпляров книг. В денежном отношении самиздат занимает всего от 3% до 4% рынка, и это связано с тем, что в сегменте самиздата уровень цен значительно ниже — некоторые книги вовсе распространяются бесплатно.

По словам издателя, за рубежом мало кто учитывает долю самиздата на российском книжном рынке, однако именно самиздат является самым динамично развивающимся сегментом в России с точки зрения потребления. Новиков предсказывает потенциал монетизации этого сегмента.

Ранее президент российской издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил, что из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с отечественными книжными издательствами недополученная доля продаж их новинок составит в 2023 году до семи процентов.