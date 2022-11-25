Аналитики предрекли снижение активности покупателей в «Черную пятницу» почти на треть в этом году

Число покупок и объемы расходов в «Черную пятницу», которая стартует в России в этом году 25 ноября, может упасть почти на треть по сравнению с прошлогодними показателями, хотя некоторые участники рынка не согласны с такими прогнозами. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные интернет-эквайринга «Тинькофф Касса».

Число покупок и сумма трат в «черную пятницу», которая стартует 25 ноября, может сократиться почти на треть год к году. Если это произойдет, то интерес покупателей окажется самым низким за последние четыре года. По подсчетам аналитиков «Тинькофф Касса», в этом году на акции россияне потратят на 20% меньше средств и сделают на 37% меньше покупок.

При этом участники рынка оказались не согласны с такими прогнозами. Аналитики посчитали, что в этом году в период ноябрьских распродаж рост оборота в онлайн-сегменте составит 35–40%. При этом для крупных маркетплейсов превысит 65%. В самих же маркетплейсах также ожидают роста оборота.

Однако некоторые участники рынка посчитали, что в утром году число покупок в «черную пятницу» будет на уровне 2019 года. В частности, на снижение покупательской активности повлияло падение реальных доходов, небольшие скидки у продавцов и отрицательный информационный фон.

10 ноября директор департамента специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко заявил, что с начала октября в рунете были зарегистрированы десятки тысяч доменных имен на тему «Черной пятницы» и других распродаж, следующих за ней. По его словам, обнаруженные домены с высокой долей вероятности являются заготовками для мошеннических сайтов.