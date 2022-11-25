The American Thinker: финансовый баланс США рухнул за одно поколение

За одно поколение финансы в США рухнули на всех уровнях управления. Об этом говорится в статье Уильяма Левина в журнале The American Thinker.

В публикации отмечается, что ситуация с финансовым состоянием государства только ухудшается. При этом у штатов, где правят демократы, дела, по мнению автора, хуже, чем там, где в руководстве республиканцы.

В качестве примера приводится Нью-Йорк. В 2023 году дефицит бюджета города составит почти $30 млрд. Без дотаций от штата и Минфина город обанкротится, полагает Левин.

Кроме того, госдолг США в настоящее время составляет $30,6 трлн.

«Всего одно поколение разрушило финансовый баланс США напрочь», — резюмировал Левин.

Ранее инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин заявил, что при продолжении политики ужесточения Федеральная резервная система (ФРС) США, финансовая система страны начнет трещать по швам.