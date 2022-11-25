Экономист Семенова рассказала, кто получит пенсию в декабре дважды

Кандидат экономических наук кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала «Прайм», что пенсия за январь 2023 года некоторым категориям граждан будет выплачена в декабре.

В связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря.

Те, кому средства приходят после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком. Такие изменения связаны с графиком работы сотрудников почтовых отделений.

Отмечается, что никаких новогодних доплат к пенсии нет. Но некоторые работодатели предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь. Семенова уточнила, что речь идет о выплате до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.

Ранее бывший депутат Государственной думы Валерий Рашкин, ранее осужденный за убийство лося на незаконной охоте, назвал размер пенсионных выплат, которые получает от государства.