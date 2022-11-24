Центробанк обвинил Telegram в манипулировании рынком акций

В популярных социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram, за последнее время участилось число публикаций, связанных с манипулированием рынком ценных бумаг методом pump and dump. Соответствующую тенденцию выявили аналитики Банка России (ЦБ).

«Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «Саратовэнерго» в период с 06.04.2021 по 07.04.2021. В апреле 2021 года Банк России в рамках проверки нестандартной активности на торгах выявил серию постов в «PInvest Group Chat» в Telegram, побуждающих к согласованному совершению частными инвесторами сделок на рынке акций», — пояснили в ЦБ.

Организаторы подобного вида Pump & Dump обычно используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, призванные мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах. При этом основной целью подобных манипуляций является изменение рыночной стоимости акций, пояснили представители валютного регулятора.

14 октября директор департамента информационной безопасности Банка России (ЦБ) Вадим Уваров заявил об активизации деятельности финансовых мошенников за последние годы. Если в 2019-м у граждан было похищено 4,5 млрд рублей, то в 2021-м — уже 13,5 млрд руб.