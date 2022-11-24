Президент Путин высказался за создание независимой системы международных платежей

Российский президент Владимир Путин заявил о возможности создания независимой от внешних вмешательств системы международных платежей.

«Можно создать новую систему международных платежей,... независимую от банков и вмешательства третьих стран», — сказал он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

По мнению Путина, она может быть создана на базе технологий цифровых валют и распределенных реестров.

Российский лидер выразил критику существующей сейчас системе международных платежей, так как она подконтрольна «узкой группе стран» и в качестве примера привел восточную систему хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты задолго до появления банков.

По его словам, она функционирует до сих пор.

Президент России выразил уверенность в возможности развития «нечто подобного», так как «диктат монополистов никому не нравится».

Ранее замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко объявил, что в Центробанке смогли реализовать возможность по международным переводам в Системе быстрых платежей (СБП).