Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Президент Путин высказался за создание независимой системы международных платежей

Российский президент Владимир Путин заявил о возможности создания независимой от внешних вмешательств системы международных платежей.

«Можно создать новую систему международных платежей,... независимую от банков и вмешательства третьих стран», — сказал он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

По мнению Путина, она может быть создана на базе технологий цифровых валют и распределенных реестров.

Российский лидер выразил критику существующей сейчас системе международных платежей, так как она подконтрольна «узкой группе стран» и в качестве примера привел восточную систему хавала, которая обеспечивала взаиморасчеты задолго до появления банков.

По его словам, она функционирует до сих пор.

Президент России выразил уверенность в возможности развития «нечто подобного», так как «диктат монополистов никому не нравится».

Ранее замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко объявил, что в Центробанке смогли реализовать возможность по международным переводам в Системе быстрых платежей (СБП).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть