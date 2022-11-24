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Володин заявил о самом сложном бюджете РФ на 2023-2025 годы из-за санкций

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РИА «Новости»

Проект о федеральном бюджете на 2023-2025 годы стал одним из самых сложных за последнее время из-за мировой экономики и санкций. Об этом в ходе заседания завил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Этот бюджет — самый сложный за последние годы. Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно — надежность», — отметил Володин.

По его словам, даже несмотря на сложившуюся обстановку, все равно получилось гарантировать гражданам исполнение всех социальных обязательств. Свыше трети бюджета в следующем году пойдут на социальные нужды.

Он добавил, что также в бюджете предусмотрена поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей.

22 ноября координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев заявил, что федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России» принят во втором, основном, чтении.

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