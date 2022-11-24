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Основательница Wildberries Бакальчук заявила о возможной смене логотипа до короткого WB

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Depositphotos

Онлайн-ретейлер Wildberries может сменить название до короткого WB в своем логотипе. Об этом ТАСС заявила основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB», — отметила Бакальчук.

По ее словам, длинное название не так красиво смотрится, как короткое. Поэтому команда дизайнеров сейчас думает над этим вопросом.

Она также добавила, что оборот маркетплейса по итогам года должен вырасти почти в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. При этом по итогам первых трех кварталов этого года оборот кампании уже составил 1,1 трлн рублей.

В начале ноября агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса сообщило, что Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи «День холостяка».

До этого Бакальчук не исключила, что компания подумает о переименовании компании на русский язык.

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