«Ъ»: номера в отелях в разных городах России на новогодние праздники заметно подорожали

Гостиницы и отели в российских городах, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, заметно подорожали к новогодним праздникам. Так, чтобы снять номер в чужом городе, придется отдать в среднем 5,4 тыс. руб., что на 35% больше год к году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ostrovok.ru, OneTwoTrip и Travelata.ru.

Отмечается, что в этом году россияне стали реже бронировать номера на одну ночь (до 19,8% с 50,1% годом ранее), но при этом стали чаще отдыхать в отелях четыре-семь дней (+25,3% до 54,3%). Кроме того, средняя стоимость тура по России в этом году увеличилась на 38,1%, до 68,1 тыс. руб., рассказали в Travelata.ru.

По подсчетам Ostrovok.ru, на новогодние праздники на апартаменты и квартиры приходится 20% спроса против 8% по сравнению с 2021 годом. Предполагается, что это связано с прекращением работы в России Booking.com и Airbnb.

Директор по развитию курорта «Красная Поляна» Ольга Филипенкова рассказала, что гостиницы уровня «пять звезд» на предстоящие каникулы забронированы на 95%, «четыре звезды» — на 75%. В основном спрос приходится на Сочи, Московскую и Ленинградскую области.

По данным Travelata.ru, Москва в этом году вошла в топ-5 востребованных направлений на праздники. Как отмечают в Ostrovok.ru, средняя стоимость проживания в гостиницах, отелях и апартаментах в столице за год выросла на 53%, до 4,9 тыс. руб. за ночь; в Казани — 61%, до 5,8 тыс. руб.; в Санкт-Петербурге — на 32%, до 4,8 тыс. руб.; в Сочи — на 2%, до 5,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что дешевле всего в декабре россияне могут путешествовать в Псковскую и Архангельскую области.