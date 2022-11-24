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Россиянам рассказали, кому положена тринадцатая зарплата

Юрист Грешнова: тринадцатая зарплата положена военнослужащим и бюджетникам

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Руководитель аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова рассказала в беседе с агентством «Прайм», что тринадцатую зарплату обычно получают военнослужащие, сотрудники бюджетной сферы или крупных корпораций.

По ее словам, решение о ее начислении принимают работодатели.

Эксперт указала, что такую премию не всегда получает весь коллектив.

«Нередко награждают только отличившихся сотрудников (работали эффективно, добились значительных успехов), или тех, у кого большой стаж в данной организации», — пояснила она.

Если работодатель решает начислить премию всему коллективу, то исключение могут составить нарушители трудовой дисциплины и сотрудники, которые некачественно выполняли свои обязанности, продолжила специалист.

Грешнова также отметила, что работодатель не обязан выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату. Но если такое условие прописано в Положении об оплате труда, и сотрудник «выполнил необходимые требования, отказывать в выплате — незаконно», продолжила она.

Эксперт добавила, что работодатель может отказать в выплате премии из-за тяжелой экономической ситуации. Однако, в этом случае, он может поощрить работников другим способом, к примеру, абонементами в тренажерный зал.

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