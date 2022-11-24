СМИ: Samsung отложил возвращение в Россию

Официальное возобновление продаж техники компании Samsung в России перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на два источника в компаниях — партнерах производителя.

Как считает один из источников, продукция компании может вернутся на российский рынок после завершения специальной военной операции на Украине.

Samsung, как полагает другой собеседник издания, опасается вторичных санкций со стороны США.

В сентябре близкий к компании источник сообщал, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло, одной из причин называют проведение в России частичной мобилизации, которую компания могла оценить как дополнительный политический риск.

«Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — заявили «Известиям» в пресс-службе компании.

Собеседники издания утверждают, что неправильно говорить об уходе Samsung из России, так как офис компании в Москве по-прежнему продолжает работать.

Ранее вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем. По его словам, компании, которые хотят вернуться, прорабатывают различные варианты, в том числе продажу бизнеса местному менеджменту или партнеру-франчайзи.