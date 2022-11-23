В Минпромторге не ожидают дальнейшего снижения несырьевого неэнергетического экспорта

Несырьевой неэнергетический экспорт из России снизился до отметки в 16-18%, и продолжения его падения не ожидается. Об этом заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, слова которого приводит ТАСС.

«Мы уже в значительной степени «приземлились» на дно, в принципе поняли эффекты санкций», — отметил Осьмаков.

По его словам, экспорт упал до отметки в 16-18% и «больше уже вряд ли упадет».

«Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать», — пояснил представитель Минпромторга.

Объем промышленного производства, указал он, снизился на 3-4% на фоне «реструктуризации в пользу оборонки». При этом, подчеркнул Осьмаков, российская экономика адаптируется к новым условиям, а промышленность страны «ищет новые точки роста в новых проектах».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал власти страны быть готовыми к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики. По его словам, в настоящее время на российском рынке труда наблюдается дефицит кадров. В связи с этим властям необходимо принять определенные решения по его преодолению.