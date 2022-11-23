Конференция Сбера AI Journey набрала уже более 15 млн просмотров

На данный момент трансляции мероприятий международной конференции AI Journey, которая в этом году проходит 23-24 ноября, набрали более 15 млн просмотров от зрителей из свыше чем 180 стран, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ стран - Россия, Индия, США, Малайзия и Индонезия. Китай, по его словам, не входит в топ, потому что китайские ученые воспринимают информацию в основном на китайском языке. Возможно, в следующем году конференция будет транслироваться и на этом языке.

Говоря о взаимодействии с другими странами в текущих условиях, Александр Ведяхин отметил, что «ИИ – это гонка опенсорсов».

«Проприетарные решения, то есть решения отдельных корпораций, значительно отстают от решений открытого кода. Мы имеем доступ к репозитариям открытого кода, благодаря чему любой получает самые лучшие и современные решения, которые есть. Их нужно адаптировать и дорабатывать, но в целом мы находимся в международном пространстве, продолжаем публиковаться на конференциях А*, поддерживаем наших ученых, которые хотят там публиковаться, и их публикации очень хорошо принимаются», — рассказал он.

Отвечая на вопрос о присутствии Сбера в других регионах мира, Ведяхин сообщил, что в этом направлении ведется активная работа.

«Первое, что мы делаем – активно восстанавливаем сеть корреспондентских отношений и партнеров по платежам. Двигается достаточно бодро. Подробности не раскрываются. Клиенты уже могут убедиться на себе, что мы проводим платежи и достаточно хорошо работаем», — сообщил он.

По его словам, уже есть разрешение от регулятора в Индии по открытию офиса в Мумбаи, и банк намерен открыть его в 2023 году.

Достаточные запасы оборудования, все серверные мощности и суперкомпьютеры работают без сбоев. Правительство активно продвигает программу по российским чипам, и мы принимаем в ней участие.