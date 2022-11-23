Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной Научной премии

В ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной Научной премии, сообщает пресс-служба компании.

В Сбере отметили, что премия поощряет ученых, которые ведут активную научно-исследовательскую деятельность в России. Их исследования вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы. Сопредседатели комитета премии являются президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.

«Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали ученые, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности», — сказал Греф.

Отмечается, что все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня. Каждый лауреат получит 20 млн рублей.

Так, в номинации «Физические науки» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации «Науки о жизни» — Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. За открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. В номинации «Цифровая вселенная» — Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук. За основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.