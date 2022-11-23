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Аналитик спрогнозировал рыночную цену газа в ЕС в следующем году

Аналитик Демидов: рыночная цена на газ в 2023 году может достигнуть $5 тысяч

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Hannibal Hanschke/Reuters

Цена на газЦена на газ в 2023 году будет выше рекомендованной максимальной стоимости месячного фьючерса и может достигнуть $5 тыс. заявил в интервью Pravda.Ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Так он прокомментировал рекомендацию еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон по установке максимальной цены на топливо в €275 за МВт/ч.

«Я подозреваю, что-либо в этом году, либо в следующем цена может превысить $2700. Я думаю, что она может в следующем году дойти, если ничего не изменится, до $5000», — заявил Демидов.

Эксперт предположил, что еврокомиссар назвала цифру, которую ЕС еще могут оплачивать. По его словам, если данное значение будет выше, основное производство и отопление инфраструктуры остановится.

Ранее Симсон отметила, что Еврокомиссия предложила ввести лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере €275 за МВт/ч ($2922 за тысячу кубометров по текущему курсу). По ее словам, выше этого уровня сделки проходить не смогут.

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