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Центробанк ввел новые послабления для страховщиков для обеспечения финансовой достаточности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Банк России скорректировал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков. С 2023 года при расчете капитала они смогут учитывать попавшие под санкции платежи от европейских расчетных центров и международных перестраховщиков, а также аффинированное золото в слитках, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на указание валютного регулятора.

В новые послабления для страховщиков также вошло их право учитывать при расчете капитала права требования к белорусским перестраховщикам с полным госучастием без учета рейтинга, уточняется в материале.

«Кроме того, смягчены требования к учету перехода к страховщику права на требование компенсации убытков от страхователя по каско и уточнены требования к учету исходящего перестрахования при расчете капитала», — говорится в статье.

Все эти меры должны способствовать снижению нагрузки на капитал, а также создать необходимые условия для обеспечения устойчивости страховых компаний, пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

21 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила об участившихся на российском рынке случаях расторжения договоров ОСАГО без возврата премии по инициативе страховой компании. На порталах «Банки.ру» и «Сравни.ру» по итогам последнего месяца осени появилось больше десяти подобных жалоб, хотя ранее счет шел на единицы.

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