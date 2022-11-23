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В Банке России реализовали возможность международных переводов при помощи СБП

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Центробанке смогли реализовать возможность по международным переводам в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко во время выступления на конференции Ассоциации российских банков (АРБ), передает ТАСС.

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана», — отметил Перестенко.

СБП запустили в январе 2019 года в России. Используя ее, граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

17 ноября Банк России утвердил единую комиссию для физлиц за трансграничный перевод через Систему быстрых платежей. Согласно решению совета директоров ЦБ, комиссия составит 6 руб. вне зависимости от суммы перевода. Она начнет взыматься с 19 декабря этого года.

До этого ЦБ решил расширить для россиян возможности системы быстрых платежей, которая позволяет делать переводы себе и третьим лицам по номеру телефона. По требованию регулятора, банки с 1 октября 2023 года должны будут обеспечить транзакции через СБП, независимо от мобильного приложения. Иначе говоря, к сервису будут подключены и стационарные компьютеры.

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