Президент Путин заявил о готовности России к расширению экспорта удобрений

Президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к расширению экспорта удобрений и сотрудничеству со всеми «без исключения» партнерами в этой области, передает ТАСС.

Об этом российский лидер заявил на встрече с главой комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

По словам президента о том, что сейчас происходит на мировых рынках удобрений, понимают даже неспециалисты.

Глава государства, комментируя работу компании «Уралхим», отметил, что она является одним из крупнейших производителей в мире как азотных удобрений, так и калийных, и аммиака.

«Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами», — сказал Путин, добавив, что от таких действий «страдают только мировые рынки».

Кроме того, президент поручил Мезепину предоставить доклад с оценкой ситуации на данный момент.

Ранее Путин заявил, что РФ будет помогать странам, сталкивающимся с дефицитом продовольствия.