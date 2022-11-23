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«Ъ»: бизнес детского питания Kraft Heinz захотели приобрести сразу несколько покупателей

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Российский бизнес детского питания, который выставила на продажу американская Kraft Heinz, привлек внимание сразу нескольких покупателей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Собеседники издания отметили, что среди возможных покупателей значатся ГК «Черноголовка» и «Фармалакт», уже работающие в этом сегменте, а также АФК «Система». При этом в самом Kraft Heinz заявили, что они не занимаются комментированием слухов, в АФК «Система» просто отказались от комментариев, а в «Черноголовке» и «Фармалакте» не ответили на запрос.

Одни из собеседников газеты указал, что стоимость российского бизнеса оценивается в 2,5-3 млрд руб., что равняется чистой выручке за весь прошлый год. При этом наиболее вероятным покупателем российского бизнеса считается ГК «Черноголовка», которая производит снеки, кондитерские изделия и безалкогольные напитки.

Аналитики посчитали, что обычно инвестиции в новое производство детского питания осложняются высокими требованиями к производству и качеству продукции. Из-за этого спрос на уже рабочее производство должен быть высоким. При этом сейчас спрос на детское питание в России снизился на 19,4%, что позволит рассчитывать на определенную скидку при покупке производства.

В конце июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди инвесторов писал, что Kraft Heinz продаст свой бизнес по производству детского питания в России. Однако чуть позже исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков заявил, что производства американского продовольственного концерна Kraft Heinz в России продолжают работать в обычном режиме.

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