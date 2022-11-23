Аналитик «Банки.ру» спрогнозировал рост курса доллара до 65 рублей к концу 2022 года

Американский доллар вырастет до 65 руб. до конца 2022 года из-за роста спроса на валюту, слабости рынка энергоносителей и ухудшения ожиданий инвесторов относительно экономической ситуации. Такое мнение в разговоре с агентством РИА Новости выразил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

Зварич отметил, что инвесторы на фоне введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса в Китае обратились к казначейским облигациям США. Это поспособствовало перетоку ликвидности в доллар и активы в этой валюте.

По его мнению, американская валюта продолжит расти при выходе слабых макроэкономических данных по Европе и США, что снова ухудшит ожидания инвесторов.

Кроме того, рост индекса доллара до 107,5 пункта произошел благодаря заявлениям представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении ставки.

В первой половине ноября специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд сказал, что после подсчета голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс США может произойти очень быстрое укрепление американского доллара.