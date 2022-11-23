В Комсомольске-на-Амуре модернизируют производственный центр под новые SSJ-New

В Комсомольске-на-Амуре, на территории производственного центра корпорации «Иркут» модернизируют производственный центр под новые ближнемагистральные лайнеры SSJ-New, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство промышленности и торговли Хабаровского края.

«На территории производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре выполняется демонтаж стены между цехом окончательной сборки (ЦОС) и ангаром летно-испытательной станции (ЛИС) с целью изменения конфигурации действующего конвейера в прямоточную линию сборки производительностью не менее 20 воздушных судов (ВС) SSJ-New в год», — указано в сообщении.

Кроме того, на территории комплекса уже строится дополнительный ангар ЛИС, благодаря чему перевод сборки самолетов в прямоточную линию получится сделать быстрее.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что первый полет российского гражданского самолета Sukhoi Superjet New запланирован на весну 2023 года.