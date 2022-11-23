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Heute: пенсионеры в Австрии получили уведомление о подорожания электроэнергии на 401%

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Чета пенсионеров из австрийского города Линца получила от своей энергетической компании письмо, где их уведомили о подорожании электроэнергии на 401%. Об этом сообщает портал Heute.

В настоящее время пара тратит на электричество €105 евро (около 9,4 тыс. руб.).

«Мы получаем минимальные пенсии, и оплачивать такие счета мы не в состоянии», — приводятся в публикации слова одного из пенсионеров.

Также в статье отмечается, что неизвестно, изменится ли ситуация в ближайшее время к лучшему.

В начале ноября австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о возможности развития «самого критического сценария» в энергообеспечении страны зимой.

В октябре журнал Foreign Policy написал, что Европа может на годы застрять в энергокризисе, а население продолжит беднеть.

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