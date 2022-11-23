WSJ: США пытаются закрывать «бреши» в режиме антироссийских санкций

Соединенные Штаты пытаются закрыть «бреши» в режиме антироссийских санкций и призывают союзников ужесточить ограничения, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает СМИ, Вашингтон обеспокоен тем, что некоторые его близкие союзники продолжают поддерживать связи с Россией.

Так, несмотря на усилия Запада, экспорт из Южной Кореи и Японии в РФ восстановился на треть, также вырос экспорт из Китая и Турции, а австрийские, чешские и швейцарские банки продолжают обслуживать клиентов из России.

Все это, пишет The Wall Street Journal, не позволяет Штатам осуществлять экономическую изоляцию Москвы.

Ранее глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм призвала другие страны пересмотреть ключевые цепочки поставок энергоносителей и отношения в их основе. По ее словам, пришло время объединиться с партнерами, чьи интересы совпадают с интересами США.