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Болгария договорилась с Россией об экспорте нефти в ЕС в обход санкций

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас», что предприятие может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждениям Еврокомиссии о том, что это нарушит санкционный режим введенный против РФ, передает портал Euractiv.

Как заявил вице-премьер-министр страны по вопросам экономической политики Христо Алексеев, это соглашение позволит пополнить бюджет Болгарии на €350 млн за счет налога на экспорт нефти.

«С 1 января 2023 года «Лукойл» переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию», — отметил он.

Алексеев уточнил, что в течение недели после принятия Болгарией соответствующих нормативно-правовых документов руководство «Лукойла» примет решение о переходе на схему, при которой прибыль от нефтепереработки будет перечисляться в Болгарию.

В июне ЕС запретил покупку, импорт или передачу российской сырой нефти с 5 декабря 2022 года и других продуктов нефтепереработки из России с 5 февраля 2023 года. Болгария стала исключением «из-за своего особого географического положения», она будет продолжать импортировать сырую нефть и нефтепродукты морским транспортом до конца 2024 года.

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