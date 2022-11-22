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Акции Zoom обвалились почти на 90% по сравнению с показателями пика пандемии

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Global Look Press

Акции американского сервиса видеоконференций Zoom подешевели практически на 90% относительно пиковых показателей во время пандемии коронавриуса в ноябре 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Во время торгов 22 ноября акции компании Zoom упали на 10% на фоне новостей о небольших продажах за квартал. При этом совокупное падение акций с ноября 2020 года составляет почти 90%. Тогда они стоили $478, в то время как сейчас одна акция торгуется по $73,4.

В публикации отметили, что во время локдаунов в период острой фазы пандемии название компании Zoom стало именем нарицательным, так как этим сервисом пользовались практически все, кто хотел остаться на связи в формате видео. Однако после окончания пандемии компании приходится искать новые возможности для роста продаж.

Аналитики посчитали, что сейчас основной недостаток Zoom заключается в том, что компании приходится вкладывать большие деньги в удержании доли рынка. То есть расходы направлены на то, чтобы остаться на плаву, что сигнализирует о проблемах в будущем.

21 ноября агентство Bloomberg сообщило, что акции одной из самых крупных в мире медиакомпаний Walt Disney резко выросли более чем на 10% во время торгов из-за новостей о возвращении бывшего главы компании Боба Айгера на пост главного исполнительного директора.

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