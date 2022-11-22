В FESCO заявили о планах доставлять бананы в РФ на фоне ухода транспортной компании Maersk

После ухода ряда транспортных компаний с российского рынка, в частности Maersk, транспортная группа FESCO запланировала заняться доставкой бананов из Эквадора и другой сельхозпродукции из Латинской Америки в Россию. Об этом заявил совладелец компании и председатель совета директоров Андрей Северилов, передает РБК.

Транспортная группа FESCO планирует заняться доставкой бананов из Эквадора и другой сельхозпродукции из Латинской Америки в Россию. Для этого компания в 2023 году собирается приобрести на вторичном рынке морские суда для перевозки 6–7 тыс. TEU (контейнеры 20-футового эквивалента). При этом сейчас в России есть контейнеровозы, которые вмещают до 3,2 тыс. TEU, отметил Северилов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с ритейлерами, которые хотят вернуться к поставкам товаров. При этом у компании FESCO уже есть опыт перевозки продовольствия по морю. Однако без судов вместимостью 6–7 тыс. TEU поставки из Латинской Америки совершать экономически необоснованно.

По данным «Инфра Проекты», на рынке 10-летнее судно вместимостью 5–6 тыс. TEU обойдется в среднем в $60 млн, а заказ на верфи или покупка молодого судна могут обойтись в $100 млн. При этом Северилов считает, что проект будет окупаемым.

В конце августа «Коммерсантъ» писал, что крупнейший мировой контейнерный оператор Maersk окончательно продал свою долю в российских портах группе копаний (ГК) «Дело». Условия сделки не раскрываются. Однако известно, что сделка была заключена на рыночных условиях с возможностью возвращения к совместному бизнесу с «Дело».