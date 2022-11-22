В «Росатоме» рассказали о системной работе по импортозамещению в сфере IT

Директор по IT госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов на полях форума «Атомэкспо» рассказал об импортозамещении в области информационных технологий.

««Росатом» системно занимается вопросами импортозамещения в области информационных технологий. И сегодня указ президента по импортозамещению программного обеспечения значимых объектов мы воспринимаем как задачу, которую мы несомненно решим в поставленные в указе сроки. И для этого мы делаем сегодня огромную системную работу, связанную с технологической независимостью во всех слоях нашего информационно-технологического ландшафта: оборудование, системный слой, прикладной слой. Сегодня эта работа, конечно, связана с технологическим переходом, и мы понимаем, что очень многое предстоит сделать, связанное, прежде всего, с нашими прикладными разработками. Это действительно амбициозная задача. Она амбициозная потому, что предстоит провести импортозамещение в разных слоях, обеспечить технологическую независимость. Когда у вас слой операционной системы, виртуализации, систем управления базами данных, прикладных решений: все выстроено на российских технологиях из реестра отечественного программного обеспечения. И сегодня мы решаем эту задачу в партнерстве с нашими коллегами из других крупных компаний, с IT-рынком. Когда мы вместе формируем требования к тому программу обеспечению, какое будем использовать, и своими силами с привлечением лучших наших разработчиков обеспечиваем ее достижение», — сказал Абакумов.

Он отметил, что это также это касается операционных систем, это касается сред виртуализации, это касается систем управления предприятием, управления жизненным циклом. По словам Абакумова, невозможно сегодня недооценивать те возможности и вызовы, которые стоят.

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на полях «Атомэкспо» заявил, что в форуме в этом году приняли участие представители 65 стран. Всего было более 2500 делегатов. На полях международного форума заключили более 50 соглашений и меморандумов.