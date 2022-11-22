«Росатом» с начала года заключил 12 новых урановых контрактов

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на полях форума «Атомэкспо» заявил, что госкорпорация с начала 2022 года заключила 12 новых урановых контрактов с семью странами.

«С начала 2022 года мы заключили двенадцать новых контрактов на разные поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран мира», — сказал Комаров.

Кроме того, он отметил, что добыча урана на месторождении в Танзании начнется в ближайшие несколько лет. По его словам, в стране находится многообещающее месторождение. Комаров подчеркнул, что действующий уровень цен на уран гарантирует рентабельность добычи при разработке месторождения в Танзании.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Формат форума включает выставку и конгресс с обширной деловой программой. На выставке свои технологии представляют ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей.