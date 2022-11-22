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На Украине предрекли дефицит продовольствия из-за перебоев с электричеством

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Andrew Kravchenko/AP

Овощи на Украине могут подорожать в декабре на 20% из-за отключений электроэнергии, также прогнозируется дефицит яиц и мяса птицы. Об этом сообщает украинский аналитический портал UBR.

По словам зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, приводимым порталом, овощехранилища необходимо отапливать, а некоторые помещения нужно охлаждать. Для этих целей необходимо электричество, однако из-за его отключений используются дизельные генераторы, что обходится в четыре раза дороже, чем при централизованном электроснабжении.

По данным директора «Союза птицеводов Украины» Сергея Карпенко, постоянные отключения электричества негативно сказываются на работе птицефабрик, увеличивая себестоимость производства и нарушая технологический процесс.

Ранее глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что все украинские электростанции, за исключением трех атомных, были повреждены.

До этого Кудрицкий в комментарии британской газете The Guardian говорил, что Украина может столкнуться с «зимним гуманитарным кризисом» из-за повреждения элементов национальной энергосистемы.

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