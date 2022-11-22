На Украине расследуют крупные хищения при разработке системы управления войсками «Колокол»

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) расследуют дело о хищениях при разработке автоматизированной системы управления войсками «Колокол». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады от партии «Голос» Ярослава Юрчишина.

«НАБУ расследует хищения в особо крупных размерах на военной системе «Колокол»», — сообщил он.

По словам депутата, в НАБУ расследуют ряд статей уголовного кодекса, нарушенных во время разработки системы «Колокол»: растрату в особо крупных размерах, халатное отношение к военной службе, превышение должностных полномочий.

Юрчишин отметил, что в целях разработки системы «Колокол» за четыре года было потрачено 600 млн гривен (свыше $16,4 млн ), но украинские журналисты обнаружили, что по состоянию на 2020 год в системе нашли много недостатков и ее внедрение в ВСУ признали невозможным.

«Это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать пресловутый «Колокол» и продолжать тратить на систему средства из бюджета», — заметил депутат.

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