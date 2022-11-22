«Росатом» договорился о сотрудничестве с Высшей школой экономики

«Росатом» и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках международного форума «Атомэкспо», который проходит в Сочи, госкорпорация «Росатом» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» договорились о сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов.

Соглашение определяет следующие направления сотрудничества: подготовка кадров, координация и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационные проекты, содействие вовлечению молодежи в освоение новых технологий и прочие направления.

Ранее в 2022 году уже были достигнуты договоренности по развитию Северного морского пути, участию в реализации научной программы Национального центра физики и математики, автоматизация систем управления технологическими процессами, развитию искусственного интеллекта, суперкомпьютерным технологиям, квантовым вычислениям, организации сотрудничества по приоритетным зарубежным странам и другие.