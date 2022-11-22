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Илон Маск потерял с начала 2022 года более $100 млрд

Bloomberg: основатель SpaceX Илон Маск потерял более $100 млрд с начала 2022 года

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Tesla Daily/YouTube

Состояние богатейшего человека планеты, основателя SpaceX, владельца Tesla и Twitter Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд с начала 2022 года, подсчитало агентство Bloomberg.

Маск обеднел с начала года на $100,5 млрд, что стало самым резким падением для всех участников «Индекса миллиардеров», который ведет агентство. Только 21 ноября он лишился $8,6 млрд. Это произошло из-за самого сильного падения акций Tesla до минимума за два года.

Тем не менее предприниматель остается самым богатым человеком в мире с состоянием в $170 млрд по версии Bloomberg. Второй в рейтинге — французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, в распоряжении которого $157 млрд.

Во второй половине октября американский журнал Forbes написал, что Илон Маск потерял 35% своего состояния с начала ноября 2021 года, когда в его распоряжении было $320,3 млрд.

На прошлой неделе владелец Twitter Маск предложил сотрудникам компании готовиться к повышению объемов работы и в кратчайшие сроки определиться, будут ли они работать дальше.

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