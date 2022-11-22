Скидки на новостройки в России к концу 2022 года могут достигнуть 30%

Цены на новостройки могут снизиться на 30% до Нового года. Такой прогноз сделал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, написала газета «Известия».

Дело в том, что застройщики борются за желающих успеть купить квартиру по льготным программам перед их отменой. На прошлой неделе в пресс-службе Минфина заявили, что ведомство не видит необходимости в продлении льготной ипотеки, которая в настоящее время выдается под 7% годовых и закончится 31 декабря 2022 года.

В ведомстве свое решение «Известиям» объяснили тем, что покрытие льготными программами большей части первичного рынка недвижимости искажает рыночные условия и ведет к перегреву на рынке ипотеки.

По словам Хусаинова, на этом фоне в последнюю неделю спрос на покупку квартир в новостройках бьет рекорды, увеличившись на 16%. В настоящее время показатель на 33,4% выше максимального значения 2021 года.

Накануне в пресс-службе Росреестра сообщили, что объем кредитных сделок на рынке новостроек Москвы снизился в период с января по октябрь 2022 года на 5 п.п.