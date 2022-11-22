В «Руспродсоюзе» сообщили, что стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

Средняя потребительская стоимость продуктов для приготовления четырех порций салата оливье незначительно подешевела в октябре 2022 года относительно аналогичного месяца 2021 года — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на расчеты специалистов «Руспродсоюза», сделанные на основе данных Росстата.

При расчете стоимости использовали рецепт оливье, для которого требуются: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г).

За год картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 кг, морковь — на 28%, до 33 руб. за 1 кг, огурцы — на 21%, до 100,9 рублей, лук — на 8%, до 29,3 рублей, 10 яиц — на 2%, до 78,2 рубля.

При этом майонез подорожал на 16%, до 280,2 руб., вареная колбаса — 9%, до 478,5 руб. Консервированный горошек продается по такой же цене, что и год назад, — 80 рублей за банку.

В прошлом году продукты для приготовления салата оливье подорожали на 15%, в 2020 году — на 7,7%.

Накануне врач-онколог, кандидат медицинских наук, доцент, национальный представитель России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антон Ильин рассказал, чем опасен салат оливье.