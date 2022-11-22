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Поставщик Tesla предсказал дефицит графита из-за доминирования автопроизводителей из КНР

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Рынок электромобилей в ближайшие 10 лет столкнется с дефицитом графита из-за доминирующего положения производителей из Китая. Такой прогноз сделал Шон Вернер, гендиректор крупнейшей в мире компании по производству природного графита Syrah Resources, которая также является поставщиком электромобилей Tesla, написала газета л Financial Times.

Глава австралийской компании считает, что в будущем может возникнуть проблема с нехваткой ресурса из-за «непрозрачности»
ценообразования на рынке, поскольку на биржах торгуются маленькие объемы минерала.

В Китае добывают 65% и перерабатывается 85% графита. Кроме доминирования китайских компаний есть еще и другая проблема — за развитием отрасли почти не следят аналитики. Из-за нехватки информации о панируемых проектах трудно спрогнозировать, какими цены окажутся в долгосрочной перспективе.

Графит необходим для производства аккумуляторов автомобилей — аноды для литий-ионных батарей изготавливают из графита с примесями кремния. В перспективе четырех лет на фоне роста интереса к электрокарам спрос на этот минерал может вырасти втрое. Из-за этого его стоимость выросла на треть в сравнении с ценами 2021 года, до $740 за тонну.

Накануне портал The Verge сообщил, что Tesla объявила об отзыве 321 тыс. машин моделей Model 3 и Model Y в США из-за ошибки в программном обеспечении.

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