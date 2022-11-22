«Ъ»: аптеки в России ожидают спада продаж из-за ослабления COVID-19 и экономии граждан

Ослабление коронавируса привело к замедлению темпов продаж аптечных сетей в третьем квартале 2022 года, а в октябре — к реальному падению продаж, сообщает «Коммерсантъ».

Автор статьи, ссылаясь на данные DSM Group, пишет, что за девять месяцев 2022 года общий объем продаж увеличился на 18% год к году, что оказалось на 10% ниже ожидания аналитиков.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк добавляет, что по итогам октября — начала ноября оборот аптечного рынка сократился на 5% год к году. Он связывает это с низкой заболеваемостью COVID-19.

«В этом году был сезонный рост спроса в августе — сентябре, совпавший с приходом нового штамма коронавирусной инфекции, но пациенты переносят его легко, период заболевания короче», — поясняет Шуляк.

В сети «Ригла» отмечают снижение продаж препаратов из ковидного списка, дорогой лечебной косметики и некоторых БАДов.

В DSM Group прогнозируют, что негативная динамика в четвертом квартале приведет к замедлению роста аптечного рынка по итогам года до 16–17%.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщает, что объявленная в конце сентября частичная мобилизация привела к повышенному спросу на отдельные препараты и медизделия, но в масштабе рынка эффект оказался незначительным.

По его прогнозу, 2022 год для аптечного рынка закончится двузначным ростом за счет хороших результатов первого полугодия, но следующий год может оказаться для рынка непростым за счет снижения покупательной способности населения. Эксперт полагает, что это подтолкнет население к сберегательной модели поведения: люди будут переходить на лекарства отечественных производителей и отказываться от приема привычных витаминно-минеральных комплексов.

Ранее РБК писал, что в российских аптеках осенью вырос спрос на инсулин.